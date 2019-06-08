Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması /08 Haziran 2019 20:52

Ekrem İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP'nin adayı Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin Yıldırım'dan gelen Uğur Dündar teklifiyle ilgili açıklamada bulundu.

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23 Haziran'da yeniden yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı seçimleri öncesi AKP'nin adayı Binali Yıldırım'dan, Ekrem İmamoğlu ile katılacağı ortak yayın için Uğur Dündar'ın yönetmesine ilişkin bir talep gelmişti.

Söz konusu talebe Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt geldi. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın aktardığına göre, İmamoğlu, “Ortak yayınla ilgili Uğur Dündar ismine hiçbir itirazım olmaz. Aksine memnun olurum. Sadece tartışmanın içeriğiyle ilgili İstanbul seçimi süreci ekseninde kalmak suretiyle hiçbir kısıtlama olmamalı” dedi.

Yıldırım program ile ilgili, "Benim tercihim herhangi bir kanal yerine bir stüdyoda programın yapılması. İsteyen bütün kanalların bu programı İstanbulululara, vatandaşlara duyurması daha doğru." dedi. Yıldırım ayrıca programı kimin yöneteceği konusunda da ''Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim" ifadelerini kullanmıştı.

Uğur Dündar ise teklife yanıt vererek, "Binali Bey'in durüstlüğüme duyduğu güvene ve böyle bir sorumluluğu üstlendiğimde adaletin terazisini asla saptırmayacağıma emin olmasına çok teşekkür ederim... Tabii kendisinden bu açıklamayı alan değerli meslektaşım Candaş Tolga Işık'a da..." demişti.
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