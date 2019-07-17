İmamoğlu'ndan İBB tarihinde bir ilk!

1984 yılından beri Büyükşehir unvanını kazanan İstanbul Belediyesinde bir ilk yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yeşim Meltem Şişli'yi İBB Genel sekreter yardımcılığına atayarak bu ilke imzasını koymuş oldu.





İstanbul Belediyesi Büyükşehir unvanını kazandıktan 1984 yılından bu yana en üst düzey kadın yöneticiyle bugün tanıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Yeşim Meltem Şişli'yi atadı. Böylece Şişli, İBB'nin ilk kadın Genel Sekreter Yardımcısı unvanını kazandı.





Şişli'ye; İBB Kurumsal Gelişim ve Yönetim Sistemleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Kararlar ile Satınalma Daire Başkanlıkları bağlandı.





YEŞİM MELTEM ŞİŞLİ KİMDİR?





İBB, Genel Sekreter Yardımcılığı görevine atanan Yeşim Meltem Şişli, 33 Yıldır aralıksız sürdürdüğü profesyonel yaşamının yaklaşık 27 yılını enerji sektöründe tamamlamıştır. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’den emekli olduğu 2007 yılından itibaren Türkiye’nin önde gelen elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinde üst yönetici olarak görev yapmıştır.

Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F Ekonomi Mezunu olan Yeşim Meltem Şişli adil, şeffaf ve hesap verebilirlik ilkelerini çalışma prensiplerinin temeline koyarak gerek kamu gerekse özel sektörde birden fazla şirket ve elektrik piyasası kuruluş çalışmalarında etkin rol almış olup bu yapılanmalarda alt yapı mimari tasarımlarının dizaynı ve geliştirilmesi ile satın alma süreçlerini etkin bir şekilde yönetmiştir. Diğer yandan kurumsal hedeflerin ve performansın geliştirilmesi ve ölçülmesini temel alan kısa ve uzun vadeli stratejik planlama ve kalite standartları çerçevesinde entegre yönetim sistemlerinin kurulması çalışmaları ile şirketlerin verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla çalışan kapasitesinin ve motivasyonunun artırılmasına yönelik çalışmalarda yetkinlik sahibidir.