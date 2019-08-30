Ekrem İmamoğlu'ndan cemevi kararı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Muharrem ayı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı, Alevilerin acısını paylaştığını dile getiren İmamoğlu, oruç tutanlara cemevlerinde lokma dağıtılacağını açıkladı.





İmamoğlu, Muharrem ayı sebebiyle yaptığı açıklamada, Alevilerin acısını paylaştığını dile getirdi.





GÖNÜLLERDEN KİNİN UZAKLAŞTIRILDIĞI BİR AY





Yapılan yazılı açıklamada, "Alevilik inancına göre bu ay canların hakkın makamı olan gönüllerden cebirin, kinin uzaklaştırıldığı, insana ve evrene karşı zalimliğin ve haksızlığın lanetlendiği, birlik, kardeşlik ve barış duygularının pekiştirildiği, mazlumun yanında olmanın, özü dara çekme ve gönülleri insan olma onuruyla yıkamanın ayıdır." denildi.





93 CEMEVİNDE LOKMA DAĞITILACAK





İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Muharrem ayı boyunca İstanbul’da bulunan 93 cemevinde oruçlarını açacak İstanbullulara muharrem lokması dağıtılacağını söyledi.





İmamoğlu, "Tüm insanlığın kadim acıları anısına Fatma ana kuzusu, şehid-i deşt-i Kerbelâ Hz Hüseyin ve 72 masumun acısını hatırlayacağımız bu günlerde insanlığımız yunsun arınsın." dileğinde bulundu.





İmamoğlu, açıklamasını Kağızmanlı Cemal Hoca’nın şu satırlarıyla tamamladı:





“Medine dağlarında susamla sümbül ağlar.





Dağlar inim iniler sular sarhoş sel ağlar.





Cümle kuşlar figanda vah dertli bülbül ağlar.





Viranede baykuşlar hû çeker yıl yıl ağlar.





Kerbelaya kulak ver sahra ağlar çöl ağlar.”