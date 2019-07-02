Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı /02 Temmuz 2019 00:21

Ekrem İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım'a çağrı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de Erdoğan Aktaş'ın konuğu oldu. İmamoğlu, "Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haber Global'de katıldığı programda Erdoğan Aktaş'a konuk oldu.

23 Haziran öncesi Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile katıldığı programa da değinen İmamoğlu; söz konusu ortak yayında Yıldırım'ın kendisini çaya davet ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

Bana hala bir çay daveti gelmedi. Seçimler bitti, 'ben çaya davet etmiştim, davetim geçerli bir gün gelir.' Şeklinde bir röportajını duydum. Ben televizyondaki tebriği kabul etmiyorum. Hatırlatırım ben mazbatamı aldım. Dolayısıyla bir tebrik telefonu bekledim. Ben olsam arar, yerinde ziyaret ederdim. Dolayısyla ben Binali Bey'e çağrımı yineliyorum. Ben kendilerini Saraçhane'de ağırlamak istiyorum. Birkaç konuda görüşlerini almak isterim. Ben çaydan kahveye doğru bir sıçrama yaptım. Sayın Yıldırım bunun üstüne ancak yemek davetinde bulunarak çıkabilir.
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