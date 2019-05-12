Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'ndan AA'ya alternatif ajans açıklaması /12 Mayıs 2019 09:26

Ekrem İmamoğlu'ndan AA'ya alternatif ajans açıklaması

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını belirterek '"' dedi.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim gecesi için alternatif haber merkezi kuracaklarını ve bilgi merkezlerinin genişletileceğini belirterek "Vatandaşın tek haber kaynağı AA olmayacak" dedi.

Gazeteci Murat Yetkin'e konuşan Ekrem İmamoğlu, sandıklardan anlık sonuç alma konusunda çalışmalarının devam ettiğini belirterek, YSK’nın 31 Mart İstanbul seçimini iptal edip yenilenmesine karar verdiği 6 Mayıs’ı takip eden iki-üç gün içinde “İstanbul Gönüllüleri” sayısının 20 bin civarından 100 bine çıktığını ve sayının 50-300 bine ulaşabileceğini tahmin ettiklerini söyledi. 
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