Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu'na bir kumpas daha! /31 Temmuz 2019 19:27

Ekrem İmamoğlu'na bir kumpas daha!

Ekrem İmamoğlu'nun market alışverişinde rakı satın aldığı iddialarının yanlış olduğu ortaya çıktı. Rakı görselleri fotoğrafa sonradan eklenmiş.

SHABER3.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun marketten alışveriş yaptığı görüntülerdeki rakılar fotomontaj çıktı. İmamoğlu’nun alışveriş fotoğrafına sonradan eklenen rakılı versiyon sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. 

Teyit.org’un haberine göre, İmamoğlu’nun market alışverişinde rakı olmadığı fakat sonradan bazı kişiler tarafından eklendiği ortaya çıktı. Rakı içeren sahte fotoğraf, Facebook’ta “Binali Yıldırım Erdoğancılar 2023” isimli olmak üzere ve birçok hesap tarafından 30 Temmuz 2019’da paylaşılma sokuldu.



İmamoğlu’nun market alışverişi sırasında çekilen videosunda da görüldüğü gibi, İmamoğlu marketten rakı satın almıyor. 

Sahte fotoğrafın mizah paylaşımlarında bulunan başka bir Facebook sayfası tarafından dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Parodi paylaşımlar yapan sayfanın gönderisi, başka hesaplar tarafından gerçekmiş gibi paylaşıldı.

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