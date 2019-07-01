Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu, yeni İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı /01 Temmuz 2019 23:30

Ekrem İmamoğlu, yeni İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı

Hayri Baraçlı'nın istifası sonrası İBB Genel Sekreteri'nin kim olacağı merak ediliyordu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve başlaması sonrası Hayri Baraçlı'nın istifası ile İBB Genel Sekreteri'nin kim olacağı merak ediliyordu. Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında çok merak edilen bir sorunun yanıtını verdi. İmamoğlu İBB Genel Sekreteri'nin Yavuz Erkut olacağını açıkladı.
 
İBB Başkanı İmamoğlu, Haber Global yayınında İBB Genel Sekreteri'nin kim olacağını açıkladı. İmamoğlu, "Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş" dedi.

İmamoğlu, "Ben ne dedim eş, dost akraba yok. Bu şehrin çok kıymetli insanları var. Kendini ispat etmiş. Bir çalışma prensibimiz var. Herkesi kucaklayacağız. Takım çalışmasına uygun, kişiye değil 16 milyon insanı mutlu edecek insanlarla geçmişten bugüne tanışıyoruz. Bu süreç içerisinde tanıştığımız insanlar bile var. Örneğin genel sekreter olarak düşündüğümüz Yavuz Erkut bey, kamu tecrübesi en üst seviyede. Türkiye'nin en kıymetli kurumlarından birini yönetmiş. Hem orada hem diğer görevde başarılı bir CEO'luk yapmış böyle bir beyfendi hizmet yapacak. Bakanlık onayı, güvenlik soruşturması ve diğer prosedürler devam ediyor." şeklinde konuştu.




Yavuz Erkut kimdir?

Yavuz Erkut Giresun'da 1955 yılında dünyaya geldi.

Yavuz Erkut, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliğinden mezun oldu ve yüksek lisansını Wales Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Yavuz Erkut, 1979'da çalışma hayatına başladığı TÜPRAŞ'ta değişik görevlerde bulunduktan sonra, 2000'de katıldığı Opet Petrolcülük'te son olarak Genel Müdür olarak görev yapıyordu.

Erkut son olarak Ekrem İmamoğlu tarafından başkan danışmanı yapılmıştı.
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