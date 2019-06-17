Samanyolu Haber /Politika / Ekrem İmamoğlu TRT Haber'in konuğu olacak /17 Haziran 2019 23:09

Ekrem İmamoğlu TRT Haber'in konuğu olacak

YSK kararı ile mazbatası iptal edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın TRT Haber'e konuk olacak.

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YSK kararı ile mazbatası iptal edilen CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yarın TRT Haber'e konuk olacak.

İmamoğlu'nun "projelerini ve seçmenlere neler vadettiğini" anlatacağı naklen yayın, salı akşamı (18 Haziran 2019) ekranlara gelecek.

Gazeteciler Fatih Er ve Şebnem Bursalı'nın soruları yönelteceği İmamoğlu röportajı saat 21.00'de başlayacak.

İmamoğlu, "TRT kurumu Ekrem İmamoğlu'nu tek bir programa niçin çıkartmaz?" demişti

Ekrem İmamoğlu, geçen günlerde katıldığı NTV naklen yayınında "İstediğim şey özgür bir basın olsun. Bu ülkenin kıymetli aileleri kolay yetişmiyor, ben şuraya girdiğimde gurur duyuyorum. İçi de dolu olsun, daha keyif alırım. TRT kurumu, benim vergilerimle, sizin vergilerinizle maaş alıyor orada binlerce insan, Ekrem İmamoğlu'nu tek bir programa niçin çıkartmaz? Rakibimi niçin kaç kez çıkartır? Ekrem İmamoğlu bütün Karadeniz'i gezdi, sadece VIP olayı haber yapıldı. Niçin?" sözleriyle TRT'yi eleştirmişti.
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