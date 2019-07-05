Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olarak ilk nikahını kıydı

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından ilk nikahını kıydı. Eser Göktuğ ile Can Özkan Okan çiftinin nikahını kıyan İmamoğlu, "Kendilerine bir ömür boyu mutluluk dilerim, yuvalarında da her şey çok güzel olsun" dedi.





Flash TV Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Göktuğ'un kızı Eser Göktuğ ile Okan Üniversitesi yönetim kurulu üyesi Can Özkan Okan'ın düğünleri katılan Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı sıfatıyla nikah cübbesini giyerek çiftin nikahlarını kıydı. Genç çiftin düğünlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.





Nikah sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı, "İBB Başkanı olarak ilk nikahımı kıydım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da nikah şahidi olduğu Eser Göktuğ ile Can Özkan Okan çiftinin nikahlarını kıydım. Kendilerine bir ömür boyu mutluluk dilerim, yuvalarında da her şey çok güzel olsun" dedi.











