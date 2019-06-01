Ekrem İmamoğlu: Görev bittiği zaman gitmeyi bilmek gerek

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yüzlerce yurttaş ile birlikte açtı. İş adamı Seyfettin Başkan'ın düzenlediği sokak iftarında İmamoğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık eşlik etti.





''BİTTİĞİ ZAMAN GİTMEYİ BİLMEK LAZIM''





Burada konuşan İmamoğlu, “Ramazan ayı, gözü açıp kapattık, bitti. Aslında bu bize bir mesaj. Hiçbir makam, hayata dair hiçbir şey kalıcı değil, geçici. 31 Mart'ta seçildiğimiz makam da böyle bir şey. 5 yıl görev yaparsınız ama biter. Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar. Çünkü dünyaya dair her görev geçici. Hiçbir görev kalıcı değil. Ne kadar görev yaparsanız yapın, ister 1 yıl, ister 5 yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli” dedi.





''18 GÜNDE İZ BIRAKTIK''





Esenyurt belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a başarılar dileyen İmamoğlu, “Size hizmet edecek. Bizim de amacımız o. 18 gün makamda kaldık. 18 günde bile hizmet etme çabasında olduk. 18 günde iz bıraktık. İnsanlar, 'Allah razı olsun sizden. Bize her gün zam yapan insanlara indirim yapmayı hatırlattınız' diyor. Öğrenciye indirim yaptık. Su faturalarınıza indirim yaptık. Hayatınızın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu şehrin insanlarının günleri iyi geçmiyor. İşsizlik artıyor, gelir düşüyor. Pazarlarda fiyatlar artıyor. Böyle bir ortamda yardımlaşmamız lazım. Yardımı önce kamu eli yapar. Ama bunu sadaka verir gibi yapmaz. Görevi gereği yapar. Size bu şehrin imkanlarını dağıtır. Mahalle mahalle çocuklarınız için çalışacağız. Kadınlara yardımcı olacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, şucuymuş, bucuymuş bakmayacağız. Herkes bir arada mutlu yaşayacak” diye konuştu.













Konuşmasının ardından ezan okunmasıyla İmamoğlu ve yurttaşlar orucunu açtı.