Samanyolu Haber /Gündem / Ekrem İmamoğlu: Görev bittiği zaman gitmeyi bilmek gerek /01 Haziran 2019 22:53

Ekrem İmamoğlu: Görev bittiği zaman gitmeyi bilmek gerek

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamın kalıcı olmadığını belirterek, “Hiçbir görev kalıcı değil. Ne kadar görev yaparsanız yapın, ister 1 yıl, ister 5 yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli” dedi.

SHABER3.COM

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, iftarını Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde yüzlerce yurttaş ile birlikte açtı. İş adamı Seyfettin Başkan'ın düzenlediği sokak iftarında İmamoğlu'na, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul milletvekili Turan Aydoğan, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ile Beylikdüzü Belediye Başkan Mehmet Murat Çalık eşlik etti.

''BİTTİĞİ ZAMAN GİTMEYİ BİLMEK LAZIM''

Burada konuşan İmamoğlu, “Ramazan ayı, gözü açıp kapattık, bitti. Aslında bu bize bir mesaj. Hiçbir makam, hayata dair hiçbir şey kalıcı değil, geçici. 31 Mart'ta seçildiğimiz makam da böyle bir şey. 5 yıl görev yaparsınız ama biter. Bittiği zaman, gitmeyi bilmek lazım. Gitmeyi bilmeyenler, sanki kendi mülkü gibi davrananlar, aslında inancımıza dair bence eksiği olan insanlar. Çünkü dünyaya dair her görev geçici. Hiçbir görev kalıcı değil. Ne kadar görev yaparsanız yapın, ister 1 yıl, ister 5 yıl, ne kadar olursa olsun layıkıyla yapmak çok önemli” dedi.

''18 GÜNDE İZ BIRAKTIK''

Esenyurt belediye başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a başarılar dileyen İmamoğlu, “Size hizmet edecek. Bizim de amacımız o. 18 gün makamda kaldık. 18 günde bile hizmet etme çabasında olduk. 18 günde iz bıraktık. İnsanlar, 'Allah razı olsun sizden. Bize her gün zam yapan insanlara indirim yapmayı hatırlattınız' diyor. Öğrenciye indirim yaptık. Su faturalarınıza indirim yaptık. Hayatınızın her alanına dokunmaya çalışıyoruz. Ne yazık ki bu şehrin insanlarının günleri iyi geçmiyor. İşsizlik artıyor, gelir düşüyor. Pazarlarda fiyatlar artıyor. Böyle bir ortamda yardımlaşmamız lazım. Yardımı önce kamu eli yapar. Ama bunu sadaka verir gibi yapmaz. Görevi gereği yapar. Size bu şehrin imkanlarını dağıtır. Mahalle mahalle çocuklarınız için çalışacağız. Kadınlara yardımcı olacağız. Etnik kökeni, siyasi partisi, şucuymuş, bucuymuş bakmayacağız. Herkes bir arada mutlu yaşayacak” diye konuştu.

[Haber görseli]


Konuşmasının ardından ezan okunmasıyla İmamoğlu ve yurttaşlar orucunu açtı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekrem İmamoğlu: Görev bittiği zaman gitmeyi bilmek gerek Sonraki Haber >>

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Yıldırım: İSPARK'ın zarar etmesi kafama yatmadı, gelince anlayacağız

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Saadet'in İstanbul adayı Gökçınar'dan 'erken seçim' çıkışı

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Çin dünyanın en hızlı trenini üretti: İstanbul'dan Ankara'ya 1 saatte gidebilir...

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Senegalli Öğrencinin Türkçe anlattıkları her şeyi özetliyor!

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Feyzioğlu Erdoğan'ı alkışlarken adeta kendinden geçti

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Avrupalı Parlamenterden Türkiye'ye sert işkence tepkisi

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Kendisini uyaran kebapçının dükkanını midibüsle yıkmaya çalıştı...

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

Patrondan çalışanlarına 'ayağa kalkmadın' dayağı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyayı salladı

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp "Her şey güzel olacak" dedi

AKP'den neden vazgeçtiğini açıklayıp
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:37:47