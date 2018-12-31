Ekonomiyi tersten yazıp İSPARK'ı zarar ettirmişler

Sözcü Gazetesinin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 30 şirketinden 11'i 2018 yılının üçüncü çeyreğinde toplam 94 milyon 543 bin lira zarar etti. Zarar eden 11 şirket arasında nakit akışı en yüksek olan İSPARK'ın da bulunması dikkat çekti. CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, “İBB iflas bayrağını çekmiş durumda. İBB ve şirketleri borç batağında yüzüyor artık İstanbul'u yönetemiyorlar” dedi.





CHP'li İBB Meclis Üyesi Dr. Hakkı Sağlam, İBB'ye bağlı 30 şirketin hasılatlarını ve karlılık durumunu yıl boyunca üçer aylık dönemler halinde İBB Başkanlığı'na sorarak şirketlerin mali durumunu takip ediyor. Sağlam'ın en son 2018 yılının üçüncü çeyreğine yani Temmuz-Ağustos-Eylül dönemine ilişkin sorusuna İBB tarafından verilen yanıt çarpıcı bir tabloyu ortaya koydu.







