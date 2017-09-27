Ekonominin haline bakmak için çok fazla araştırmaya gerek yok

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu TUİK'n enflasyon hesabını yazdı. Sadece Çiğ süt ve Motorin fiyatlarına bakıp gerçek enflasyonun anlaşılabileceğini söyleyen Muratoğlu TUİK'in enflasyon sepetini de eleştirdi





Bu ayın başında utangaç gelin edasıyla “enflasyon yeniden çift haneye sıçradı” açıklamasını yaptılar. Enflasyonun yıllık yüzde 10,6'ya yükseldiğini mahcup bir tonla dile getirdiler. Hayırlara vesile olması dileği ile bugün motorine “ayarlama” geldi. Geçen yıldan bu güne artış oranı yüzde 19'a yükseldi. Enflasyon kaç idi? Yüzde 10.6…

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Motorin zammı neredeyse açıklanan enflasyonun iki katı! Motorinin litresinin rafineriye gümrüksüz girişi 1 lira 93 kuruş… Pompaya kadar gelip çıkınca, 2 lira 27 kuruş oluyor. Motorinde devlete ödenen vergi 2 lira 52 kuruş. Bir litre araca alırken, bir litre de devlete alıyorsun. Üzerine de litre başına 25 kuruş para veriyorsun.

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Daha beteri… Çiğ sütün litresi bu yıla 1 lira 15 kuruştan başladı.1 Ekim itibarıyla 1 lira 40 kuruşa çıkarılacak… Yılbaşından beri zam oranı yaklaşık yüzde 22'ye denk…Açıklanan resmi enflasyonun iki katından fazla zam… O da süt üreticisine ödenen fiyata… Üretici kazansın, helali hoş olsun… Zam bile yetmiyor,maliyeti nedeniyle ineğini kesiyor.

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Kim bilir üzerine ne fiyat giydirilecek, litresi kaça satılacak? Şu an litresi 1.30'dan satılan süt, bilinen marketlerde, cam şişede, günlük etiketiyle 3 lira

95 kuruşa gidiyor. Tam üç katı! Günlük süt dediğin de son kullanım tarihine bakıyorsun 8 gün dayanıyor! Nasıl günlükse artık? Bildiğin haftalık süt olmuş, adı günlük kalmış… Kesilmiyor, ekşimiyor!

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Peki, açıklanan yüzde 10.6 enflasyon nasıl çıkıyor o zaman? Bu yıl enflasyon sepetine test kitabı, derin dondurucu, stor perde eklendi. TEOG iptal edildiğine göre test kitabı fiyatları maliyetinin bile altına düşer. Buyurun işte enflasyon düştü. Kaç kişinin evinde derin dondurucu vardır? Ya da şöyle sorayım; Kaç kişinin evinde derin dondurucuyu koyacak yer vardır? Yine de enflasyon sepetinde yer bulmuş!

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Hele stor perde… Kendisiyle şahsi meselem var. Eski işyerimde mevcuttu…Boncuklu ipini her çektiğimde göndere bayrak çekiyormuşum gibi hisseder

kendimi göklere bakarken bulurdum.Storu odaya kim takmışsa gayrı… Güzel kardeşim pencere zaten sabit… Sen alt tarafı pencereye paralel çivi çakacaksın. Yapacağın iş bundan ibaret…

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Adam iki avuç çivi kullanmış, pencerenin üstüne çakmış. Stor ile pencere arasında üçgen oluşturmayı başarmış! Artık nasıl bir el ayarı varsa takan

şahsiyetin, şerefiyle işi bırakması lazım… Bir türlü hizalanmıyor. Düzeltmeye çalışmak dört yıllık mühendislik okumayı gerektiriyor. İki defa elimi kestim.

Öyle fena… Ben hayatımdan zor çıkardım, devlet enflasyon sepetine koymuş. Sonra da enflasyon 10.6'ya çıkmış. Bari sepete fıçı da koysunlar. Pardon, zaten o da var!





enflasyon 10.6'ya çıkmış. Bari sepete fıçı da koysunlar. Pardon, zaten o da var!

