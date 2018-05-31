Samanyolu Haber /Gündem / Ekonominin alarm zilleri çalıyor... Dış ticaret açığında büyük artış /31 Mayıs 2018 11:27

Ekonominin alarm zilleri çalıyor... Dış ticaret açığında büyük artış

Türkiye yükselen kurlarla beraber cari açık vermeye devam ediyor. Nisan ayında dış ticaret açığı yüzde 35.6 yükselerek 6 milyar 685 milyon dolara çıktı. Sattığımız malın aldığımız malları karşılama oranı yüzde 67.5'e geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre ihracat  2018 yılı Nisan ayında, 2017 yılının aynı ayına göre %7,8 artarak 13  milyar 869 milyon dolar, ithalat %15,6 artarak 20 milyar 554 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında dış ticaret açığı %35,6 artarak 6 milyar 685 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 Nisan ayında %72,3 iken,  2018 Nisan ayında %67,5’e geriledi.


AB’YE İHRACAT YÜZDE 22 ARTTI
Avrupa Birliği'ne (AB-28) yapılan ihracat, 2017 yılının aynı ayına göre %22 artarak 7 milyar 28 milyon dolar olarak gerçekleşti. AB'nin ihracattaki payı 2017 Nisan ayında %44,8 iken, 2018 Nisan ayında %50,7 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU
Almanya’ya yapılan ihracat 2018 Nisan ayında 1 milyar 366 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 852 milyon dolar ile İngiltere, 784 milyon dolar ile İtalya ve 690 milyon dolar ile Fransa takip etti.

Almanya’dan yapılan ithalat, 2018 yılı Nisan ayında 1 milyar 978 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 891 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 779 milyon dolar ile Çin ve 1 milyar 85 milyon dolar ile ABD izledi.
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