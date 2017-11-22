Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomimizi çökertmek istiyorlar’ sözü, yangına dökülmüş benzin etkisi yapıyor /22 Kasım 2017 10:45

Ekonomimizi çökertmek istiyorlar’ sözü, yangına dökülmüş benzin etkisi yapıyor

'Ekonomimizi çökertmek istiyorlar’ sözü, siyaseten tutmuş olabilir ama Ekonomi için yangına dökülmüş benzin etkisi yapıyor

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Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Uğur Gürses: ‘Ekonomizi çökertmek istiyorlar’ sözü, yangına dökülmüş benzin etkisi yapıyor dedi

İşte Gürses'in yazısından ilgili bölüm 

KUR tahmini yapmanıza gerek yok; nereye gideceğini bilmek için, “bu filmi” çok seyretmişseniz işiniz kolay.
Hayır komplo kuramlarından bahsetmiyorum; kur-enflasyon-faiz döngüsüyle ilgili. Döviz borçlusu ülkede faizler, enflasyonu düşürecek bir noktanın çok altına tutulur, kur yükselir, enflasyon yükselir, hala faiz artırılmaz, kur artmaya devam eder, siyasetçiler tersine faiz düşürmekten bahsederler, kur daha şiddetli artmaya devam eder, Merkez Bankası müdahale ediyormuş gibi etkisiz yollara sapar, kur daha da şiddetlenir, herkes panikle “Ne oluyor? Nereye gidiyoruz böyle” demeye başlar, sonunda bir gece faiz 3 puan arttırılır. Ne pahasına? Zamanında 1 puan artırımdan uzak durulması pahasına.

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Zaten bozulmuş olan enflasyon görünümüne, bir de kur artışı eklenince görünüm daha da bozuldu. Buna, siyasetçilerin “ekonomimizi çökertmek istiyorlar” sözleri ile “faizi düşürmek için çalışmalar var” açıklamaları “yangına dökülmüş benzin”etkisi yapıp ekonomik birimleri daha da paniğe sevk etmesi ekleniyor.

Sonuçta gelinen yer; hem tarihi olarak en yüksek, hem durmak bilmeyen bir artış sergileyen döviz kuru seviyesi, hem de birkaç ay öncesine göre 2.5 puan artmış olan uzun vadeli faizler.

Arzu neydi? Faizleri düşük tutmak ve düşürmek değil mi?

Sonuçta, tahvil faizleri iki buçuk ayda 2.5 puan yukarıda şimdi; son sekiz yılın rekor seviyesinde.
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