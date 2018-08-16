Ekonomik krizden çıkmamız neden uzun sürecek?

Piyasalarda ciddi bir belirsilik olduğuna dikkat çeken Yeşilada ekonominin çarklarını işlemediğini söyledi. Piyasadaki iyi havanın gerekli tedbirleri almada geciktireceğini hatırlatan Yeşilada 'Krizden çıkışın yıllar alabileceğini söyledi.







Yeşilada'ya göre ekonominin motor yağı görevi gören kredi kanalları tıkandığı için ekonomik büyümenin gerçekleşemeyecek. Ayrıca Erdoğan'ın direnmesine rağmen Merkez Bankası'nın faizleri artırmak zorunda kalacağını Yeşilada bununda sektörlerin kredi bulmada güçlük çekeceğini hatırlattı