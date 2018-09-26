Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu... TOFAŞ, üretime 9 gün ara veriyor /26 Eylül 2018 20:50

Ekonomik kriz otomotiv devini de vurdu... TOFAŞ, üretime 9 gün ara veriyor

TOFAŞ'ın Bursa fabrikası yurt içi pazarında yaşanan daralma nedeniyle üretime 9 gün ara verecek.

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TOFAŞ'tan KAP'a yapılan açıklamada "Yurt içi pazarda son dönemde yaşanan daralma nedeniyle Şirketimiz Bursa fabrikasında Ekim ayında farklı günlerde toplam 9 iş günü üretime ara verilecektir" denild
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