Ekonomik kriz Erdoğan'ın ortağı Perinçek'i de vurdu: Ulusal Kanal mali krizde













Televizyon kanallarının TÜRKSAT uydu kiralama ücretleri de dolar üzerinden yapılıyor. Kur fiyatlarının tekrar yükselmesi sonrası Ulusal Kanal içerisinde düştüğü mali krizden çıkışı bağış kampanyasında buldu.





Ulusal Kanal, izleyicilerine çağrı yaptı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusal Kanal yönetimi, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle artan TÜRKSAT fiyatlarının karşılanması için imece başlattı.





Ulusal Kanal, izleyicilerini oluşturulan imeceye katkı vermeye davet etti.





Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, “Uydu, kanalın şah damarı. Ödemesi dolar üzerinden yapılıyor. Katkı yapan dostlarımıza diyoruz ki, yaptığınızı kendi dostlarınızdan da isteyin. 17 Mayıs'taki sıkıntıyı birlikte çözüp, yayınlarımızı gümbür gümbür sürdürelim" dedi.





Kanal yönetimi imece çağrısının TÜRKSAT borcu kapanana kadar devam edileceği ifade edildi ve destek vermek isteyenler için telefon numarası paylaşıldı.