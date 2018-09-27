Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomideki öncü gösterge resmen çakıldı: 2009'daki seviyeye inildi /27 Eylül 2018 10:45

Ekonomideki öncü gösterge resmen çakıldı: 2009'daki seviyeye inildi

Ekonomik güven endeksi eylülde bir önceki aya göre yüzde 15.4 gerileyerek Mart 2009'dan beri en düşük seviyeye geriledi.

SHABER3.COM

Ekonomik güven endeksi eylülde yüzde 15.4 gerileyerek Mart 2009'dan beri en düşük olan 71 değerini aldı.

TÜİK verilerine göre endeks ayrıca Eylül'de Kasım 2008'den bu yana en büyük aylık düşüşünü de gerçekleştirdi.

Yılbaşından bu yana düşüş eğiliminde olan endeks sadece temmuzda 92.2 değerine yükseldikten sonra düşüşünü hızlandırdı.

Ekonomik güven endeksi Ağustos'ta ise 83.9 değerine gerilemişti.

TÜİK açıklamasında, "Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı" denildi.

Ekonomide geçen yılki güçlü seyrin de desteğiyle Ocak 2018'de yüzde 10 artarak 104.9 ile beş ayın en yüksek değerini alan endeks, bu sert artış sonrasındaki aylarda geriledi.

Endeks Temmuz 2017'de 100 değerinin üzerine çıkmış, Ağustos 2017'de ise 2012'den bu yana en yüksek olan 106.4 değerini almıştı.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağladığından öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ekonomideki öncü gösterge resmen çakıldı: 2009'daki... Sonraki Haber >>

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Zulüm yapanları Şeytan bakın nasıl kandırıyor

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Trump BM genel Kurulunu güldürdü

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların arasında kaldı

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Sirkte gösteri yapan kaplan bayıldı...

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Yavru kuşun solucanla imtihanı

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

Akın İpek'ten Havuz Medyasına açıklama

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:30:33