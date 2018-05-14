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Ekonomide şirket gaspı sürüyor... 15 şirkete kayyım atandı
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Ekonomide şirket gaspı sürüyor... 15 şirkete kayyım atandı
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14 Mayıs 2018 20:19
Ekonomide şirket gaspı sürüyor... 15 şirkete kayyım atandı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde Hizmet Hareketine yönelik operasyonlar kapsamında 15 şirkete kayyım atandı
SHABER3.COM
Şirket Gaspları hız kesmeden devam ediyor... Hizmet Hareketine yönelik operasyon kapsamında bu defa da Amasya’nın Merzifon ilçesinde 15 şirkete kayyım atandı..
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