Samanyolu Haber /Gündem / Ekonomide problemler bağırıp-çağırarak çözülür mü? /28 Ocak 2019 15:43

Ekonomide problemler bağırıp-çağırarak çözülür mü?

"Ekonomide sorunu bağırıp-çağırarak çözmeye çalışıyoruz; gıda fiyatlarında çözüm o kadar basit ki..."

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Karar gazetesinde ekonomi yazılarıyla dikkati çeken İbrahim Kahveci, 2-3 ay önce soğan fiyatları için uygulanan "bağırma-çağırma" yönteminin bugün marketlerde uygulandığını söyledi. Kahveci, "ekonominin kampanyalarla, bağırarak-çağırarak yönetilmeyecek kadar önemli" olduğunu kaydederek,  "Gıda fiyatlarında çözüm o kadar basittir ve kısa sürede çözülebilir ki..." ifadesini kullandı. 

Kahveci'nin "Lobiciler çok sık değişir oldu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

...Yaklaşık olarak 2-3 ay önce soğan stokçularına seslenirken, bugün marketçilere seslenmeye başladık. Ama sorunun hala temel nedeni konusunda bir tespit yapamadık.

Mesela gıda taşıma maliyetinin İstanbul özelinde aşırı artışını ele almıyor ve dile getirmiyoruz. Özel sektör otoban ve köprü fiyatlarının ulaşım sektörünü batırma noktasına getirdiğini tamamen görmezden geliyoruz.

Gıda fiyatlarını artırdığını hiç dikkate almıyoruz. Perakende sektörünün tekelleşmesinde AVM sistemimizdeki yanlışlara hiç dokunmuyoruz. Sadece meydanlarda marketçileri uyarıyoruz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan’ın İstanbul’a gıdayı deniz yolu ile taşıyalım önerisi hiç gündeme bile gelmiyor. 2010 sonrası yabancı sermaye sayesinde aşırı düşürülen beton faizleri ile aşırı yükselen gayrimenkul ve kira fiyatlarından sanki CEHAPE sorumluymuş gibi aklımıza bile getirmiyoruz.

Ve sorunu bağırıp-çağırarak çözmeye çalışıyoruz. Oysa ekonomi akıl bilimidir. Kampanyalarla, bağırarak-çağırarak yönetilmeyecek kadar önemlidir. Gıda fiyatlarında çözüm o kadar basittir ve kısa sürede çözülebilir ki...


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