Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomide güven kaybı sürüyor /30 Mayıs 2018 10:38

Ekonomide güven kaybı sürüyor

Ekonomik güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 4.9 azalarak 98.3'ten 93.5'e düştü.

SHABER3.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi verisini açıkladı.

Ekonomik güven endeksi mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4.9 oranında azalarak 98.3 değerinden 93.5 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Ocak ayında 104.9 olan ekonomik güven endeksi, şubattan bu yana 4 aydır düşüş gösteriyor.

Mayıs ayında tüketici güven endeksi 69.9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106.7 değerine, hizmet sektörü güven endeksi 92 değerine, perakende ticaret sektörü güven endeksi 97.1 değerine ve inşaat sektörü güven endeksi 77.2 değerine geriledi.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.
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