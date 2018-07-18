Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomide bir korkutan rakam daha açıklandı: 401 milyar dolar açık var /18 Temmuz 2018 13:38

Ekonomide bir korkutan rakam daha açıklandı: 401 milyar dolar açık var

Yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 azalışla 231.6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8.6 azalışla 632.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0.4 düşüşle 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU 94.4 MİLYAR DOLAR

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.8 azalışla 31.2 milyar dolara geriledi.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile Döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 sonuna göre yüzde 26,3 azalışla 139.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0.4 azalışla 94.4 milyar dolar, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.7 artışla 111 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
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