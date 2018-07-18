Ekonomide bir korkutan rakam daha açıklandı: 401 milyar dolar açık var

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0.5 azalışla 231.6 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 8.6 azalışla 632.5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, mayıs sonu itibarıyla 401 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık, 2017 sonunda 459.2 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Aynı dönemde, varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 0.4 düşüşle 107,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 3.3 azalışla 74 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.





BANKALARIN TOPLAM KREDİ STOKU 94.4 MİLYAR DOLAR



