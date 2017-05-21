Ekonomi o kadar iyi ki AKP sonunda bunu bile yaptı!

Doğmamış borca bile AF geliyor





Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa teklifiyle birlikte artık hükümet af yasa tasarılarını Meclis'e getirmeden kamunun alacaklarını yeniden yapılandırabilecek. Hükümete, vergi ve benzeri ödenmemiş kamu alacaklarını tecil yoluyla 5 yıla kadar sıfır faizle erteleme yetkisi veren düzenleme, aynı zamanda Maliye Bakanlığı'na doğal afet olmuş gibi çeşitli gerekçelerle kamu alacaklarını erteleme yetkisi de tanıyor. Düzenlemenin Genel Kurul'daki görüşmeleri sırasında kabul edilen bir önergeyle Bakanlar Kurulu'na günü geçmiş kamu alacaklarının yanı sıra henüz doğmamış alacakların da tecil edebilmesinin önü açıldı.





ZOR DURUMDAYIM, ERTELEYİN





Af teklifiyle kamu alacaklarının tahsilini düzenleyen yasanın tecille ilgili maddesinde yapılan genişleme, önergeyle gelecek borçları kapsayacak şekilde daha da büyütüldü. Önergenin gerekçesinde, borçları tecil edilen mükelleflerin şartları taşımaları kaydıyla doğacak yeni borçları için de tecil başvurusu yapabilecekleri belirtildi. Önergeye göre, zor durumda olduğu gerekçesiyle mevcut vergi borçları 5 yıla kadar ertelenen firmalar, gelecekte oluşabilecek ve henüz doğmamış vergi borçları için de erteleme başvurusunda bulunabilecek. Böylece birçok mükellef, gelecekteki vergi borçlarını aylar öncesinden tecil ettirebilecek.





‘ARTIK MECLİS'E AF GELMEZ'





Genel Kurul'da konuşan CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, yeni af düzenlemesinin Bakanlar Kurulu ve Maliye Bakanı'na geniş yetkiler verdiğini belirtirken, “Bundan sonra af kanunları Meclis'e gelmeyecek. Niye gelmeyecek? Çünkü yetki bundan sonra Maliye Bakanlığı'nda olacak ve Bakanlar Kurulu'nda olacak.





Bakanlar Kurulu belli kıstaslar dâhilinde zor durumda olan mükellefleri tespit edecek, gerekiyorsa onların borç faizlerini tecil edecek, onları yeniden yapılandıracak” dedi. Çıkarılan yeni afların da ekonomide yaşanan sıkıntıları çözmeye yetmeyeceğini belirten Kuşoğlu, devletin 250-300 milyar lira kamu alacağı olduğunu, ancak hükümetin bu alacakları tahsil edemediğini söyledi.





Sözcü