'Ekonomi nasıl?' sorusuna kötü diyen AKP'lilerin sayısında çok büyük artış

İstanbul Ekonomi Araştırma şirketinin Aralık ayında yaptığı bir anket dikkati çekti. İktisatçı Uğur Gürses'in sosyal medya hesabından paylaştığı verilere göre, 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy verenler ekonominin gidişatından memnun değil.







Gürses'in aktardığı saha araştırmasına göre "Ekonominin mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeklinde bir soru yöneltilirken, 24 Haziran seçimlerinde AKP'ye oy veren yurttaşların, şıklardan "kötü" ve "çok kötü" seçeneğini söyleyenlerin oranında bu ay ciddi bir artış görüldü. Gürses şunları yazdı:





''@arastirma_ie'nin saha araştırmasına göre "ekonominin mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna 24 Haziran CB seçiminde Ak Parti'ye oy veren seçmenin bakışı; "kötü" ve "çok kötü" diyenlerin toplamı Ağustosta yüzde 31.7'ten Aralıkta yüzde 56.5'e çıkmış.''





Ağustos ayında AKP'li seçmenin yüzde 31.7'si ekonominin gidişatı için "kötü" ve "çok kötü" seçeneklerini belirtirken, Aralık ayındaki sonuçlara göre ise, bu rakamın yüzde 56.5 seviyesine çıkmış olması dikkat çekti.







Anket sonucu:



