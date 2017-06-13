Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekonomi ile ilgili kötü sinyaller geliyor /13 Haziran 2017 04:06

Ekonomi ile ilgili kötü sinyaller geliyor

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, Türkiye hükümetinin orta vadede sıradışı tedbirleri sonlandırıp uzun vadeli reformlara odaklanması gerektiğini belirtti.

SHABER3.COM

Türkiye’de kredi büyümesine dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, “Ama bu büyüme KGF tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor” dedi.

Gözlemciler endişeli

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen ve Dünya Bankası’nın ‘Küresel Ekonomik Beklentiler’ raporunun tanıtıldığı konferansta konuşan Zutt, Türkiye’nin politika görünümü konusunda kaygılar olduğunu söyledi. Johannes Zutt, Türkiye ekonomisi ile ilgili şu uyarıları yaptı:

* Türkiye’de enflasyon olması gerekenden yüksek. Ayrıca Türkiye’de kredi büyümesi görüyoruz ama bu büyüme Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Çünkü KGF, bankaları daha fazla risk almaya teşvik ediyor. Aynı zamanda sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor.

* Hükümetin mevcut politika duruşu bu kırılganlığı biraz daha kötüleştiriyor. Çok sayıda dış gözlemci Türkiye’nin politika görünümü konusunda endişeli. Örneğin OHAL’in ne kadar daha devam edeceği konusunda endişeliler. Ayrıca yapısal reformların istikameti konusunda da bazı endişeleri var.
<< Önceki Haber Ekonomi ile ilgili kötü sinyaller geliyor Sonraki Haber >>

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Sürgündeki insanlar ne yapıyor?

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Kamyon şoförü uyuyunca otobanı birbirine kattı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:46:14