Ekonomi ile ilgili kötü sinyaller geliyor

Türkiye’de kredi büyümesine dikkat çeken Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Johannes Zutt, “Ama bu büyüme KGF tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor” dedi.





Gözlemciler endişeli





Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) ile ortaklaşa düzenlenen ve Dünya Bankası’nın ‘Küresel Ekonomik Beklentiler’ raporunun tanıtıldığı konferansta konuşan Zutt, Türkiye’nin politika görünümü konusunda kaygılar olduğunu söyledi. Johannes Zutt, Türkiye ekonomisi ile ilgili şu uyarıları yaptı:





* Türkiye’de enflasyon olması gerekenden yüksek. Ayrıca Türkiye’de kredi büyümesi görüyoruz ama bu büyüme Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından tetiklenen yapay bir büyüme. Çünkü KGF, bankaları daha fazla risk almaya teşvik ediyor. Aynı zamanda sıcak paraya aşırı maruz kalma durumu, bankacılık sektöründe bir takım kırılganlıklara sebep oluyor.





* Hükümetin mevcut politika duruşu bu kırılganlığı biraz daha kötüleştiriyor. Çok sayıda dış gözlemci Türkiye’nin politika görünümü konusunda endişeli. Örneğin OHAL’in ne kadar daha devam edeceği konusunda endişeliler. Ayrıca yapısal reformların istikameti konusunda da bazı endişeleri var.