Ekonomi Financial Times: Erdoğan, ateşle oynuyor

Ankara ve İstanbul’da art arda seçim yenilgisi alan Erdoğan’a birilerinin başta ekonomi olmak üzere zararı telafi etmesi tavsiyesinde bulunmuş olması gerektiği belirtilen Financial Times baş yazısında, “Ancak cumartesi günü aldığı karar gösteriyor ki, Erdoğan’ın otokratik eğilimlerini azaltmak ya da ortodoks olmayan ekonomi politikalarını dizginlemek gibi bir niyeti yok” dendi.







Financial Times’taki metnin öne çıkan bölümleri şöyle:





-"Erdoğan bir kez daha hayati bir devlet kurumunun ve hükümetinin para politikasının kredibilitesini zedeledi."





"Türkiye’nin ihtiyacı olan son şey, kırılgan Türk Lirası üzerindeki baskıyı artıracak gereksiz bir vakaydı"





-"Rus hava savunma sistemi S-400’lerin bu hafta teslim edilmesi ekleniyor ve Türkiye’nin ihtiyacı olan son şey, yatırımcıların yeniden konuşmaya başlamasına sebep olacak ve kırılgan Türk Lirası üzerindeki baskıyı artıracak gereksiz bir vakaydı."





-"Türk seçmenler Erdoğan’ın ekonomi yönetimine dair kaygılarını mart ayındaki seçimde açık bir şekilde ortaya koydular. Hükümetin medyadaki etkisinin de yarattığı eşit olmayan şartlara rağmen Erdoğan’ın partisi AKP büyük bir kayıp yaşadı."







