Ekonomi dünyası Almanya ile gerilimden endişeli

Almanya ve Türkiye arasındaki siyasi gerilim ekonomik ilişkileri de olumsuz etkileyecek noktaya geldi. Türkiye’nin Alman şirketler hakkında hazırladığı listenin ortaya çıkması ve sonrasında Alman makamlarından Türkiye’ye yatırım ve seyahat ile ilgili uyarılarılar yapılması, siyasi krizi bir anda ekonomi arenasına taşımış oldu.





Son dönemde siyasetçiler tarafından birbiri ardına yapılan sert açıklamalarla yara alan ilişkilerindeki gerilimin ticari ilişkilere ne oranda yansıyacağı merak konusu. Zira Almanya, Türkiye açısından dış ticarette, turizmde ve doğrudan yatırımlar konusunda en önemli partner konumunda.





Peki Türkiye iş dünyası Almanya ile yaşanan siyasi krize ilişkin ne düşünüyor? Almanya ile yakın iş ilişkileri bulunan işadamları, krizin sona erdirilmesi için nasıl bir yol öneriyor?





“Krizin bedelini iş dünyası ödememeli”





DW Türkçe’ye konuşan Türkiye’nin en etkili iş dünyası örgütü Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası, TÜSİAD olarak bu süreçte Almanya’daki muadil iş dünyası örgütleri ile temas halinde olduklarını söylüyor. İki ülkenin de iş insanlarının mevcut olumsuz tablodan rahatsız olduğunu ifade eden Kaleağası, “Her iki ülke siyasetçilerinin yarattığı krizlerin sorumlusu iş dünyası değil, bedelini de iş dünyası ödememeli. Biz siyasetçilerin itidalli davranması gerektiğini düşünüyoruz” diyor.





Türkiye’de 6 binin üzerine Alman şirketi faaliyet gösteriyor ve bu şirketler toplamda yaklaşık 60 bin kişiye iş sağlıyor. Türkiye’de otomotivden beyaz eşyaya, elektronikten hazır giyime kadar hemen hemen her sektörde Alman markalarının ağırlığı bulunuyor. Bununla birlikte Türkiye’de doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında ilk sırada yer alan ve 2005’ten bu yana yaklaşık 9 milyar dolarlık doğrudan yatırıma imza atan Almanya, Türkiye’nin ihracatında da en önlerde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Almanya'ya ihracat 2016'da 14 milyar dolar olurken, Türkiye’nin Almanya’dan yaptığı ithalat ise 22 milyar dolar seviyelerine çıktı.





Almanya, Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlarda da ilk sırada yer alıyor. Türkiye'de yaklaşık 6 bin Alman sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar ise 60 binin üzerinde istihdam yaratıyor.





Son 150-200 yılda Türkiye-Almanya ilişkilerinin pek çok ağır kriz döneminden geçtiğine işaret eden TÜSİAD Genel Sekreteri Bahadır Kaleağası’na göre, birbirine çok kuvvetli bağlar ile bağlı olan iki ülkenin mevcut krizi de "olgunluk" ve "anlayış" ile atlatması mümkün. Bu süreçte ilişkileri normalleştirmek için her iki tarafa da görevler düştüğünü vurgulayan Kaleağası, tarafların “önce karşı taraf adım atsın” demekten vazgeçerek atılacak her adımın iki ülkenin de yararına olduğunu görmesi gerektiğini belirtiyor.





Kaleağası şunları söylüyor: “Almanya ve daha genel anlamda Avrupa Birliği başta terörle mücadele ve Gümrük Birliği’nin geliştirilmesi konusunda adımlar atmalı. Bu alanlarda işbirliği artırılmalı. Türkiye ise bir an önce kanlı darbe girişiminin tramvasını atlatmalı, hukuk devleti ve özgürlükler ortamını tesis etmeli.”



