Samanyolu Haber /Ekonomi / Ekmeğe yüzde 10-15 arası zam geliyor /03 Temmuz 2018 15:31

Ekmeğe yüzde 10-15 arası zam geliyor

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Eren Günhan Ulusoy, ekmeğe zam geleceğini duyurdu.

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Ulusoy, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından buğday alım fiyatının 1050 lira olarak açıkladığını söyleyerek, "Bir de satım fiyatı olarak 1120 lira gibi bir rakam koydu. 1120 lira yüzde 7'lik bir artışa denk geliyor. 1050 lira da önceki seneye göre yüzde 12'lik bir artış eder" dedi.
"Yani TMO toplam yüzde 19'luk bir makas belirledi. Dolayısıyla sezona girmeden önce bizim maliyetlerimiz 1000 liralardaydı" diyen Ulusoy, "Buğdaydaki kalite kaybını da hesaba katarsak un fiyatına yüzde 10-15 bandında zam gelir. O da zaten şu an enflasyon oranıyla aynı seviyede. Olağan dışı bir durum değil. Bizde unun çuvalına 10 lira zam gelse, bunun ekmeğe yüzde 30 oranında etki ettiğini düşünürsek, 15 kuruş gibi bir fiyat artışı olacaktır" ifadelerini kullandı.
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