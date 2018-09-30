Ekim'de yeni bir zam dalgası geliyor

Dövizin yılbaşından bu yana TL karşısında yüzde 40’tan fazla değer kazanması ithalata bağımlı elektronik sektöründe fahiş zamlara neden oldu. Türkiye’de yaklaşık 180 milyon TL civarında olan fotoğraf makinesi sektöründe temmuz ayında yapılan yüzde 20’lik zamdan sonra ekim ayından itibaren yine bu seviyelerde zam yapılması bekleniyor. Zamlı ürünlerin kasım-aralık ayında raflarda yerini alması bekleniyor.





Canon Eurasia Genel Müdürü Wilbert Verheijen, “Döviz kurlarındaki aşırı artış ağustos ayımızı etkiledi. Temmuz ayı çok iyiydi. Biz ağustosta zam yapmadık, bu aydan önce yüzde 15-20 oranında zam yapmıştık zaten. Yeni ürünlerimiz kasım, aralık aylarında gelecek. Satış noktalarımıza desteği artırdık” dedi.





Cumhuriyet'in haberine göre Canon Satış Müdürü Halil Turan da, yükselen kurların herkesi olumsuz etkilediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:





Ağustos ayında elektronik ürün satışları yüzde 50 düştü. Biz talebi canlandırmak için kampanyalar yapıyoruz. Türkiye Canon’un ilk 10 pazarı arasında yer alıyor. Ekonomik krizden önce ilk 5’teydik. Özellikle kompakt cihazlara insanları ısındırabilirsek yine Türkiye ilk 5 ülke arasına girebilir. Temmuz ayına kadar satışlarımız çok iyiydi. Ama ağustosun ikinci haftasından itibaren özellikle kurların da artmasıyla satışlar durdu. Elektronik satışlar yüzde 50 düştü. Bunun ne kadar zarar verdiğini şu anda hesaplamamız zor. Ama biz yıl sonunda TL bazında büyüme kaydedeceğiz. Elimizdeki ürünlere zam yapmadık. Ama ekim ayından itibaren yeni gelecek ürünlerde fiyat artışı olacak. Bu artış yüzde 40’ı bulmaz diye tahmin ediyorum. Biz TL ile ithal ediyor ve TL ile satıyoruz.

Türkiye’de 400 satış noktamız var. En büyük satış kanalımız Sirkeci.''





Cumhuriyet