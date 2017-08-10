'Ekim sonuna kadar kurulacak, Kasım'a sarkmayacak'

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in önderliğini yaptığı yeni parti sürecine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.





Akşener'in kuracağı partide yer alacak isimlerden Cihan Paçacı, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a kurulacak partiye ilişkin bilgi verdi.





"Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak" diyen Paçacı, "Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak. Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak. Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek... Yeni partinin temel hedefi budur" ifadelerini kullandı.