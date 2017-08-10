Samanyolu Haber /Politika / 'Ekim sonuna kadar kurulacak, Kasım'a sarkmayacak' /10 Ağustos 2017 09:38

'Ekim sonuna kadar kurulacak, Kasım'a sarkmayacak'

Yeni parti kuruluş sürecinde Meral Akşener'le birlikte hareket eden Cihan Paçacı, "Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak" dedi.

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MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in önderliğini yaptığı yeni parti sürecine ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Akşener'in kuracağı partide yer alacak isimlerden Cihan Paçacı, Hürriyet'ten Ahmet Hakan'a kurulacak partiye ilişkin bilgi verdi.

"Yeni parti, ekim sonuna kadar kurulacak. Kasıma sarkmayacak" diyen Paçacı, "Yeni partide MHP’liler tabii ki olacak ama parti MHP’ye alternatif bir parti olmayacak, kendisini böyle konumlandırmayacak. Yeni parti merkezde olacak. Cumhuriyet’in kurucu değerlerine bağlılığı güçlü olacak. Dindarların özgürlükleri konusunda hassas olacak. Yapılacak ilk seçimde bugünkü siyasi tabloyu değiştirmek... Yeni partinin temel hedefi budur" ifadelerini kullandı.
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