Einstein, Hitler tehlikesini 1922'de görmüş

Mektubun kaleme alındığı 1922 yılında Adolf Hitler Yahudilere ve yabancılara yönelik nefret içerikli söylemleriyle biliniyordu. Aynı yıllarda Hitler 'vatan hainliği' suçlamasıyla tutuklanmış ancak ülkede yabancı düşmanlığı hızla yayılıyordu.







Kayıtlara göre polis o dönemler Einstein'ı da yakalanabileceği konusunda uyarmış. Uyarıları dikkate alan ünlü fizikçi, tüm seminerlerini iptal ederek Almanya'nın kuzeyine giderek burada gizlenmişti.





Maja'ya yazdığı mektupta Almanya ve İtalya'da karanlık bir ekonomik ve politik gelecek uyarısında bulunan Einstein, "Zorunluluk nedeniyle artık gezici bir konuşmacıyım." diyor. 1933 yılında Almanya'dan çıkmayı başaran Einstein, Amerika'ya yerleşerek ABD vatandaşı oldu.







Söz konusu mektup 14 Kasım'da Kudüs'te açık artırmaya çıkmış ve yaklaşık 40 bin dolara satılmıştı.





