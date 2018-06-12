Egzoz skandalı Mercedes'e sıçradı... Yüz binlerce araç geri çağrılıyor

DW Türkçe’nin haberine göre, söz konusu yazılımların yapılan testlerde yüksek derecede zararlı emisyonu gizleme amacıyla tasarlanmış olduğu kaydedildi.

Kararı Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ile Berlin’de yaptığı görüşmenin ardından açıklayan Scheuer, “Federal hükümet derhal, araçların yasaya aykırı, yanıltıcı yazılımlar içerdiğinden ötürü geri çekileceği talimatını resmen verecektir” dedi.





Scheuer kararın ağırlıklı olarak Mercedes-Benz Vito araçları ve GLC 4×4 ve C sınıfı sedanların dizel versiyonlarını kapsadığını kaydetti.





Bakan Scheuer, “Daimler, federal hükümetin motor kontrol yazılımında kusurlu bulduğu uygulamaların mümkün olan en hızlı biçimde ve devlet kurumlarıyla saydam işbirliği içerisinde kaldırılacağını ifade etti” dedi.





DOLANDIRICILIK VE BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLAMASI





Volkswagen ile ortaya çıkan dizel skandalının ardından Stuttgart Savcılığı tarafından Daimler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Volkswagen’in alt şirketi Audi’nin CEO’su Rupert Stadler’in evine baskın düzenlenmiş, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7’nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti. Münih başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Stadler ve iş arkadaşına ‘dolandırıcılık’ ve ‘belgede sahtecilik’ suçlamaları yöneltildi.





Şirket dizel araçlarını emisyon değerlerini manipüle eden bir yazılımı Avrupa ve ABD pazarlarında piyasaya sürmekle suçlanıyor.





Audi’yi de bünyesinde bulunduran Volkswagen grubu henüz baskınla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapmadı. Audi sözcüsü sadece resmi makamlarla işbirliği içinde olduklarını açıkladı.





Böylece Münih’te süren soruşturma kapsamında şüphelilerin sayısı 20’ye ulaştı. Söz konusu kişiler arasında iki eski yönetim kurulu üyesi de bulunuyor.





Baskın Audi’de yapılan dördüncü arama oldu. Daha önce Audi’nin Ingolstadt’taki merkezinde de arama yapılmıştı.





Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7’nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.





ÜÇ YILDIR DEVAM EDİYOR





Volkswagen’in ABD’de milyarlarca dolar tazminat ödemesine yol açan egzos skandalı 2015 yılında patlak vermiş ve Alman şirketini milyonlarca aracına tam egzos arıtmasını sadece sabit test ünitesinde yapan yönlendirilmiş program yüklendiğini itiraf etmişti. Dizel motorunun normal sürüşte çok daha fazla zehirli gaz çıkardığının saptanmasından sonra Volkswagen, ağır bir krize sürüklenmişti.





Münih ve Braunschweig başsavcılıkları, iki buçuk yıldır Volkswagen ve Audi’den çok sayıda kişi hakkında soruşturma yürütüyor