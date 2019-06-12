Eğitimler gizli bilgileri Türk pilotlardan korumak için durdurulmuş

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Türkiye’nin 31 Temmuz'a kadar S-400 alması halinde F-35 programından çıkarılacağını duyurmasıyla birlikte Türk pilotlarına verilen eğitimlerin de 31 Temmuzda sonlandırılacağı bildirilmişti. Dün ise Pentagon sözcülerinden Mike Andrews, basın toplantısında sorulan bir soru üzerine "Türk pilotlarının artık uçmadığını biliyoruz" açıklamasını yapmıştı.





31 Temmuz'da sonlandırılması beklenen eğitim uçuşlarının durma nedeninin Türk pilotların 31 Temmuz'a kadar hava karargahında gizli bilgilere erişme ihtimali olduğu söylendi.





Foreign Policy'de yer alan habere göre iki ABD'li savunma yetkilisi, ABD'li filo komutanı tuğgeneral Todd Canterbury'nin eğitimleri sonlandırılan pilotların gizli bilgi içeren belgelere ulaşmasını engellemek için bu kararı aldığını belirtti.





Bir başka yetkili ise Canterbury'nin temel kaygısının Türk pilotların ayrılacakları tarih olan 31 Temmuz'a kadar F-35 jetlerine ilişkin kullanım talimatı ve teknik bilgiler gibi hassas verileri toplamalarıyla ilgili olduğunu iddia etti.