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Eğitimi bitiren MEB övündü: 2274 okulu cemaatle mücadele için kapattık
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Eğitimi bitiren MEB övündü: 2274 okulu cemaatle mücadele için kapattık
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07 Kasım 2017 13:08
Eğitimi bitiren MEB övündü: 2274 okulu cemaatle mücadele için kapattık
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2018 Yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.
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İsmet Yılmaz sunumunda hizmet hareketiyle mücadele ettiklerini söyledi. Hizmete yakın kurmları kapattıklarından dem vuran Bakan bu kapsamda toplam 2 bin 274 kurumun kapatıldığını duyurdu.
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