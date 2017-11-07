Samanyolu Haber /Eğitim / Eğitimi bitiren MEB övündü: 2274 okulu cemaatle mücadele için kapattık /07 Kasım 2017 13:08

Eğitimi bitiren MEB övündü: 2274 okulu cemaatle mücadele için kapattık

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz 2018 Yılı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

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İsmet Yılmaz sunumunda hizmet hareketiyle mücadele ettiklerini söyledi. Hizmete yakın kurmları kapattıklarından dem vuran Bakan bu kapsamda toplam 2 bin 274 kurumun kapatıldığını duyurdu.


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