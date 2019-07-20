Eğitimde çöküş tam gaz devam

ÖSYM verileri üzerinden alanlara göre elde edilen not ortalamalarını paylaşan Çapa, “Bu tabloya bakıp, uykuları kaçan hükümet yetkilisi var mıdır? MEB’de utanan kimse var mıdır?” diye sordu.















Emin Çapa’nın sonuçlarla ilgili yaptığı diğer yorumlar şöyle:





“Bu ülkeyi yönetenler yüzbinlerce gencin 13 kimya sorusundan birine bile doğru yanıt verememiş olmasını “beka sorunu” olarak görse çağ atlarız.”













“Tarih ve Türk dili ve edebiyatında 5 sorudan birine doğru yanıt verilmiş. Ondan sonra, ‘kimse okuduğunu anlamıyor’ diye şikayet ediyoruz.”





“Gençleri bir takım binalara tıkıp, en güzel yıllarını onlardan alıyoruz. Karşılığında onlara ne bir şey öğretiyoruz, ne de bir gelecek veriyoruz. Bunun adına da ‘eğitim’ diyoruz. Harcanan sadece onların gençliği sanıyorsak yanılırız, harcanan bu ülkenin geleceği.”