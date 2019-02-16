Samanyolu Haber /Gündem / Eğitimde büyük iflas... Konkordato işe yaramadı /16 Şubat 2019 23:57

Eğitimde büyük iflas... Konkordato işe yaramadı

Mektebim Okulları kurucusu Ümit Kalko’nun sahibi olduğu Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hiz. Tic. AŞ iflas etti.

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Mektebim okullarını Sancak'a devretmişti, iflas açıkladı
Ekonomik kriz nedeniyle iflas ya da konkordato ilan eden şirketlere her geçen gün yenisi ekleniyor.

Bir süre önce, Mektebim Okulları'nı Ethem Sancak'ın kardeşlerinin sahibi olduğu şirkete devreden ve Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri Ticaret A.Ş.'nin sahibi olan Ümit Kalko da iflas edenler kervanına katıldı. 

İflastan önce, 23 Kasım 2018'de konkordato ilan eden Ümit Eğitim A.Ş. bir süreliğine de olsa hacizlere karşı koruma altına alınmıştı. Ardından da şirkete üç kişilik konkordato komiseri heyeti atanmış ve borçlarını yeniden yapılandırarak alacaklılara ödemesi için Ümit Eğitim A.Ş.'ye üç aylık süre tanınmıştı. 

Şirket, konkordato ilan etmeden önce ise hacizlerle karşı karşıya kalmıştı.

Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan ancak sonrasında linkine ulaşılamayan haberin Diken'de yayımlanan versiyonuna göre, şirketin durumunu görüşen Bakırköy 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi, 11 Şubat 2019’da yaptığı oturumda oybirliğiyle Ümit Eğitim ve Yayıncılık Hizmetleri A.Ş.’nin iflasına karar verdi.

Kalko, şirketinin yüzde 30 hissesini Suudilere, diğer yüzde 30 hissesiyi ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın kardeşlerine satmıştı. Kalko, daha sonra sahibi olduğu hissesinin yüzde 25’ini Sancaklara devretti.

Şu an Mektebim Okulları’nın yüzde 55’i Sancak Group’ta, yüzde 30’u Gelişim Eğitim Danışmanlık A.Ş’de, yüzde 10 hisse Ümit Kalko’nun ağabeyi Yusuf Kalko’da ve son olarak kalan yüzde 5’lik hisse Mektebim şirketinde.
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