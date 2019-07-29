Samanyolu Haber /Kültür / Eğitim ve ümit devrimi... Ali Rıza Bozkurt'un sözleri... /29 Temmuz 2019 10:21

Eğitim ve ümit devrimi... Ali Rıza Bozkurt'un sözleri...

''Ali Rıza Bozkurt, Hocaefendi'nin Pırlanta Serisini okuduktan sonra şöyle demişti: “Anladım ki, Hocaefendi Mevlana, Hacı Bektaş ve Ahmed Yesevî gibi güzel sözler söylemiş birisi… Artısı da var. O, sadece söz söylememiş, bir de dediklerini hayata geçirmiş!” Ne büyük bir bahtiyarlık!..''

SHABER3.COM

Eğitim ve ümit devrimi
ABDULLAH AYMAZ

M. Fethullah Gülen Hocaefendi “Yeni İnsan” yazısına devamla diyor ki:  “Evet muhâkemesizlerin, akılsızların ve fanteziler arkasında yüzer-gezer yığınların içinden, çağın düşünen, muhakeme eden akıl kadar tecrübeye, tecrübe kadar akla ve ikisi kadar da ilhama ve vicdana inanan, güvenen YEP YENİ  BİR  İNSAN doğacaktır… Her şeyiyle mükemmelin peşinde, heptenci, dünya ve ukbâ muvazenesiyle kanatlı, kalb ve kafa izdivacına muvaffak olmuş ve yepyeni bir insan.”

Evet, gaflet içinde yüzüp gezen toplumlar içinde “çağın düşünen, muhakeme eden akıl kadar tecrübeye, tecrübe kadar akla ve ikisi kadar da ilhama ve vicdana inanan güvenen yepyeni bir insan…” bizim için hedef olmalıdır…

Bizim ilk üniversite yıllarımız olan  1968’e bakalım. Sağ-sol münakaşaları bir müddet sonra kavgalara, silahlı çatışmalara dönmüştü. Üniversiteler, okullara işgale başlanmış, mahalleler kurtarılmış bölgelere dönmüştü. Sağ-sol iktidarlar, Milli Eğitimi ellerine geçirince hızlandırılmış eğitim zırvası adına 45 günde öğretmen mezun ediyorlardı. Bir buçuk ayda affedersiniz salatalık yetiştiremezsin, nasıl öğretmen, eğitimci ve rehber yetiştireceksiniz. Siz kimi kandırıyorsunuz; siz sadece MİLİTAN  yetiştirirsiniz… 

İşte eğitimin ülkemizde yerlerde süründüğü bir zamanda M. Fethullah Gülen  Hocaefendi, Üstadın “Bizim üç düşmanımız var. Cehalet, fakirlik, tefrika…” diye ortaya koyduğu gerçeğin karşısına, en öne eğitimi getirmek üzere iğne ile kuyu kazarcasına işe başladı... Samimi konuşma ve sohbetleri başta esnaf ve gençleri harekete geçirdi. Fedakâr kitleler, varlarını yoklarını ortaya koydular. İstidatlı gençlerin çoğu eğitime öğretmenliğe yöneldi. “Zaten gelen mahşer, gün günden beter… ve  Yevmül-Beter!..” gibi düşmanların içimize soktuğu uyutucu zehirlerin kanser gibi yayılan ümit kırıcı “Bizden adam olmaz” gibi beylik lafları ve bütün İslam toplumunu sarmış Ümitsizlik Kültürü böylece parçalanmış oldu. Matematik ve Fizik Olimpiyatları gibi dünya çapındaki yarışmalarda Hizmet,  birinciler çıkardı. Aynı şekilde çeşitli Proje Yarışmalarında da… İnsanımıza bir ÜMİT geldi, artık “BİZDEN  DE  ADAM  OLURMUŞ!..” denilmeye başlandı… Hizmetin okul ve öğrencilerinin bu başarılarını gören özel okullar, devlet okulları, hatta askerî liseler bile bu yarışmaya katılmayan ve derece almayı başladılar. Bu husus gerçekten ülkemiz için çok önemliydi. Ben Amerika’da doktora yapan ve birincilikler alan ülkemiz gençleriyle karşılaşınca çok seviniyordum. Hatta 1992’de ilk Amerika’ya gittiğim dönemde medyada “Müthiş Türk”  diye tanıtılan Ali Rıza Bozkurt’un ismini görmüştüm. Kendisiyle arkadaşlar tanıştılar. Kazakistan ve Azerbaycan’da petrol işleri varmış, oradaki okullarımızı üniversitelerimizi  ziyaret etmiş. 1998’lerde bir gün İstanbul Havaalanında bir grup medya muhabiri kendisini tanıyarak, “Nerelerden geliyorsunuz, ne var, ne yok?” diye soru soruyorlar. O da: “Güzel şeyler var. Türkiyemiz  için bence önemli iki devrim vardı: Çağ açıp çağ kapayan Fatih’in İstanbul’û fethi ve Atatürk’ün devrimleri. Şimdi bir üçüncü devrime şahit oldum.  Fethullah Gülen Hoca’nın Eğitim Devrimi!..” diyor. Gerçekten dikkatli ve tarafsız  bir bakış…

Ülkemiz içinde birliğimizin, dirliğimizin harcı olacak diyalog hizmetleri, Abant Toplantıları işin apayrı bir yönü. Dünya çapında Barış Köprüleri olan 180 ülkedeki eğitim yuvaları, Türkiye’nin markası olmuştu…

Yani M. Fethullah Gülen Hocaefendi “YENİ  İNSAN” yazısını seneler önce yazdı, hem de sonra hayata geçirmeye gayret etti.

Ali Rıza Bozkurt, Hocaefendinin Pırlanta Serisini okuduktan sonra şöyle demişti: “Anladım ki, Hocaefendi Mevlana, Hacı Bektaş ve Ahmed Yesevî gibi güzel sözler söylemiş birisi… Artısı da var. O, sadece söz söylememiş, bir de dediklerini hayata geçirmiş!” 

Ne büyük bir bahtiyarlık!..

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Eğitim ve ümit devrimi... Ali Rıza Bozkurt'un sözleri... Sonraki Haber >>

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Ağaç düşmanları...

Ağaç düşmanları...

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

Kaçırılan 6 kişi için Strasbourg'da gösteri

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

'Süreçte bunalıma girip intihar eden çocukları kimse konuşmuyor'

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

MHPli'lerden İyi Partili gençlere 'siz nasıl ülkücüsünüz' dayağı

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Hakan Atilla'yı karşılayan Albayrak: Ülkemiz ne güçlü evlatlar yetiştirmiş

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:02:28