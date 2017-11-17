Eğer satın alınırsa...

ABD Hava Kuvvetleri Müsteşar Yardımcısı Heidi Grant, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın alması halinde Türkiye’nin NATO teknolojilerine erişiminin kısıtlanacağını söyledi.







Defense News’e konuşan Grant, Türkiye’ye S-400 sistemleri alımı konusunda uyarılarda bulundu.





Grant, “Eğer Türkiye S-400’leri alırsa, NATO teknolojilerine erişimi kısıtlanır. İleriki aşamada da Türkiye’nin F-35 tipi 5. nesil bombardıman uçaklarını edinme ve kullanma imkanlarına yönelik tedbirler alınabilir” dedi.





‘NATO STRATEJİSİ, S-400’LERLE İŞBİRLİĞİNE İZİN VERMİYOR’







S-400 anlaşmasının hayata geçmesinin Türkiye ve NATO arasındaki askeri işbirliğini ciddi şekilde etkileyeceğini kaydeden Grant, NATO stratejisinin S-400 sistemleriyle işbirliğine izin vermediğinin altını çizdi.





ABD NASIL BİR YOL İZLEYECEK?





Türkiye’nin muhtemel S-400 alımında ABD’nin nasıl bir yol izleyeceğini henüz belirlemediğini de söyleyen Grant, sözlerini şöyle sürdürdü: “Öncelikle anlaşmanın hayata geçip geçmediğine, gelecekte bir arada nasıl işlev gösterebileceğimize bakacağız. Ancak şu an için S-400 sistemleriyle işbirliği yapamayacağımızı söyleyebilirim.”





‘F-35 SEVKİYATINDA SORUNLAR YAŞANABİLİR’







S-400’lerin Ankara’nın ilk kez gerçekleştireceği F-35 alımı üzerindeki olası etkisini de detaylandıran Grant, 2018 yılında planlanan Türkiye’ye F-35 sevkiyatıyla ilgili sorunlar çıkabileceğini kaydetti.





‘F-35’LER İÇİN FELAKET OLUR’





Bu arada ABD’li uzmanlara göre Türkiye’nin S-400 sistemlerini ve F-35 uçaklarını bir arada kullanması, Rusya’nın sistemler üzerinden elde edeceği verilerle bombardıman uçaklarının zayıf yönlerini öğrenmesine neden olur ve bu da, F-35’ler için bir felaket anlamına gelir.





NATO TATBİKATINDA SKANDAL YAŞANDI





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Norveç’te NATO koordinesinde gerçekleşen tatbikatta Atatürk’ün resminin ve şahsının isminin askerlerin önüne hedef olarak konulduğunu açıkladı. Erdoğan, skandalın ortaya çıkmasının ardından 40 Türk askerinin tatbikattan çekildiğini ifade etti.





Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dün Norveç’te bir durum oldu. Düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Burada Atatürk’ün resmi ve şahsımın ismi var. Hedefte bunlar. Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB’den sorumlu bakanımız Kanada yolundaydılar. Bizi aradılar böyle durum var. Bu tatbikat NATO tatbikatı. 40 askerimiz var, bunları çekme kararı verdik çekiyoruz dediler. Böyle bir ittifak olamaz” ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE NATO’YA NE ZAMAN ÜYE OLMUŞTU?





Açılımı Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü olan NATO, 12 ülkenin katılımıyla soğuk savaş sırasında 1949 yılında kuruldu. Türkiye ise NATO’ya 1952 yılında resmen üye oldu.





NATO’NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU





Türkiye şu anda NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip durumda. Türk ordusunun 410 bin aktif 185 bini yedek olmak üzere yaklaşık 600 bin askeri mevcut. NATO’nun en büyük askeri gücü ise ABD’nin elinde bulunuyor.