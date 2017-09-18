Samanyolu Haber /Gündem / 'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...' /18 Eylül 2017 13:01

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

“Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hareket eden tek bir canlı bırakmazdı.”

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftanın Bamteli sohbetinde öne çıkan başlıklar şöyle:

* “Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hareket eden tek bir canlı bırakmazdı.”

* Yazık kalbini mâsivâdan pak eylemeyene, Sultan’ın tecellisine hazır beklemeyene ve gecelerini teheccüd, tilavet, zikir, tefekkür ile ihya etmeyene!.. 

* “Gece, sevdalı ruhların otağı; gece, âşıkların sırlı durağı!..”

* Allah Rasûlü’nün herkesi Hakk’a çağırma gibi ağır bir sorumluluk yüklendiği günlerde teheccüd ile melekûtî ufuklara yönlendirilmesi fevkalâde mânidardır.

* İstemez misiniz, dünya onların olsun, âhiret de bizim!..

* Şükreden insanlar ne kadar da az; oysa, bizi sayılamayacak kadar nimetlerle lütuflandıran Rabbimize karşı çok şükreden kullar olmalı değil miyiz?!.



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'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

'Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı...'

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