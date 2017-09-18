Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftanın Bamteli sohbetinde öne çıkan başlıklar şöyle:





* “Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hareket eden tek bir canlı bırakmazdı.”





* Yazık kalbini mâsivâdan pak eylemeyene, Sultan’ın tecellisine hazır beklemeyene ve gecelerini teheccüd, tilavet, zikir, tefekkür ile ihya etmeyene!..





* “Gece, sevdalı ruhların otağı; gece, âşıkların sırlı durağı!..”





* Allah Rasûlü’nün herkesi Hakk’a çağırma gibi ağır bir sorumluluk yüklendiği günlerde teheccüd ile melekûtî ufuklara yönlendirilmesi fevkalâde mânidardır.





* İstemez misiniz, dünya onların olsun, âhiret de bizim!..





* Şükreden insanlar ne kadar da az; oysa, bizi sayılamayacak kadar nimetlerle lütuflandıran Rabbimize karşı çok şükreden kullar olmalı değil miyiz?!.











