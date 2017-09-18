Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin haftanın Bamteli sohbetinde öne çıkan başlıklar şöyle:
* “Eğer Allah, zulümleri sebebiyle insanları hemen cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hareket eden tek bir canlı bırakmazdı.”
* Yazık kalbini mâsivâdan pak eylemeyene, Sultan’ın tecellisine hazır beklemeyene ve gecelerini teheccüd, tilavet, zikir, tefekkür ile ihya etmeyene!..
* “Gece, sevdalı ruhların otağı; gece, âşıkların sırlı durağı!..”
* Allah Rasûlü’nün herkesi Hakk’a çağırma gibi ağır bir sorumluluk yüklendiği günlerde teheccüd ile melekûtî ufuklara yönlendirilmesi fevkalâde mânidardır.
* İstemez misiniz, dünya onların olsun, âhiret de bizim!..
* Şükreden insanlar ne kadar da az; oysa, bizi sayılamayacak kadar nimetlerle lütuflandıran Rabbimize karşı çok şükreden kullar olmalı değil miyiz?!.
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