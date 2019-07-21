Egemen Bağış büyükelçi oluyor iddiası

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Bağış için söz konusu ülke ile temasa geçildiğini ve agreman (atama için uygunluk araştırması) istendiğini belirtti.







Atama iddialarına tepki gösteren Çıray, “Adeta Dışişleri’ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!” ifadelerini kullandı.





Konuya ilişkin Twitter’dan paylaşımda bulunan Aytun Çıray’ın açıklamaları şu şekilde:





“Bir dönem adı oldukça şaibeli meselelere gündeme gelen Egemen Bağış'ın Prag'a Büyükelçi olarak atanması için agreman istendiğini duydum. Ülkemizin layıkıyla temsili ve itibarı açısından pek umut verici değil. Adeta Dışişleri’ni çökertme operasyonu hızla devam ediyor..!"