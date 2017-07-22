Ege yine sallandı!

Ege’de korkutan bir deprem daha!





Ege Denizi açıklarında bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.







Merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar olan deprem saat 20:09’da meydana geldi. Deprem yerin 5,7 kilometre olarak ölçüldü.





AFAD 4,6 OLARAK DUYURDU







Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre ise de; depremin büyüklüğü 4.6 olarka ölçüldü. AFAD verilerine göre sarsıntı denizin 14 kilometre derinliğinde yaşandı.





Artçı sarsıntı ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.





AKDENİZ’DE SARSILDI





Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de ise saat 20:25’te 4,2 şiddetinde başka bir deprem yaşandığını belirtti.