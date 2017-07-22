Samanyolu Haber /Gündem / Ege yine sallandı! /22 Temmuz 2017 20:56

Ege yine sallandı!

Ege'de 6,6 şiddeetindeki depremin ardından artçılar sürüyor. Dün 5 şiddetindeki artçı sarsıntının ardından akşam saatlerinde de 4,5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bunun ardından Akdeniz de 4,2 şiddetinde depremle sarsıldı.

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Ege Denizi açıklarında bu akşam saatlerinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki artçı sarsıntının ardından halk yeniden sokaklara döküldü.

Merkez üssü Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar olan deprem saat 20:09’da meydana geldi. Deprem yerin 5,7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD 4,6 OLARAK DUYURDU

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre ise de; depremin büyüklüğü 4.6 olarka ölçüldü.  AFAD verilerine göre sarsıntı denizin 14 kilometre derinliğinde yaşandı.

Artçı sarsıntı ilçede kısa süreli paniğe neden oldu.
 
AKDENİZ’DE SARSILDI

Kandilli Rasathanesi, Akdeniz’de ise saat 20:25’te 4,2 şiddetinde başka bir deprem yaşandığını belirtti.
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