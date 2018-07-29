Samanyolu Haber /Gündem / EGE Denizin'de facia ... Yunanistan'a geçmek isteyen 16 kişinin botu battı... /29 Temmuz 2018 08:41

EGE Denizin'de facia ... Yunanistan'a geçmek isteyen 16 kişinin botu battı...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 kişinin içinde bulunduğu şişme botun alabora olması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti 1 kişi kayboldu, 9 kişi kurtarıldı. Kimlikleri ve nereli oldukları henüz belli olmadı

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Anadolu Ajansı'nın haberine göre  gece saatlerinde yasa dışı yollarla Midilli'ye gitmek isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu  16 kişiyi taşıyan şişme bot, Ayvalık'ın Çıplak Ada açıklarında alabora oldu.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye yaptığı saatlerde termal kameralarla belirlenen kazada 9 kişi kurtarıldı 

Kurtarılanların botta toplam 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen bir helikopterin havadan yardımıyla arama çalışmaları başlatıldı.

Yapılan arama kurtarma çalışmalarının ardından isimleri henüz belirlenemeyen 3'ü bebek 2 si kadın 6 kişinin cesetleri denizden çıkarıldı, kaybolan 1 kişinin bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

Kurtarılan 9 kişi Ayvalık Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yaşamını yitirenlerin cesetleri, Ayvalık Devlet Hastanesi morgunda yapılan ilk incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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