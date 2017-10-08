Samanyolu Haber /Spor / Efsane pilotun boyu kısaldı, 45 kiloya düştü /08 Ekim 2017 16:46

Efsane pilotun boyu kısaldı, 45 kiloya düştü

Tekrar komaya giren eski Alman pilotun boyunun kısaldığı ve kilosunun düştüğü kaydedildi

SHABER3.COM

Oğluyla tatil yaparken geçirdiği kayak kazasının ardından zorlu günler geçiren Formula 1'in efsane ismi Michael Schumacher'in tekrar komaya girerek boyunun 14 cm kısaldığı, kilosunun da 45'e düştüğü iddia edildi.

Auto-bild'in haberine göre, 48 yaşındaki sporcu tekrar komaya girdi. 24 saat suni solunum cihazına bağlı olan Schumacher'in sürekli doktorların gözetimi altında bulunduğu belirtildi.

Haberde, efsane ismin kaza yapmadan önce 174 olan boyunun 160 cm’ye kısaldığı belirtildi. Daha önce Schumacher'in 45 kiloya kadar düştüğü ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz ay Schumacher'in eşi Corinna’nın tedaviyi ABD’de sürdürme kararı aldığı ifade edilmişti.
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