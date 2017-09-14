Edward Snowden Twitter’da ‘ByLock’ tutuklamalarını eleştirdi





İngiliz The Guardian Gazetesi’nin Türkiye’deki ‘ByLock’ tutuklamalarının hukuksuzluğunu anlatan haberini paylaşan Snowden, paylaşımında “NSA, ülke içi takibin ‘sadece metadata’ olması durumunda sorun teşkil etmeyeceğini savunuyor. Ancak ‘metadata’ an itibariyle 75 bin Türk’ün tutuklanma sebebi” dedi.





Snowden’ın bahsettiği “metadata” bilişimcilerin kullandığı teknik bir terim. Digital dünyadaki ayak izleriniz anlamına geliyor. Yani yaptığınız tüm paylaşımların içerik dışında kalan, datayı gönderenin ve alıcının kim olduğu, ne zaman ve nereden gönderdiği, alıcının ne zaman ve nerede aldığı gibi teknik bilgilere bu ad veriliyor. Snowden, tweetinde Türkiye’nin, vatandaşlarının metadatasını ele geçirdiğini iddia edip keyfi 75 bin ‘ByLock’ tutuklaması yaptığını belirterek uygulamanın hukuksuzluğuna ve antidemokratik niteliğine vurgu yaptı.





Twitter’da 3 buçuk milyon takipçisiyle aynı zamanda büyük bir fenomen olan Snowden’ın Türkiye’yi eleştirdiği tweeti dakikalar içinde binlerce kez paylaşıldı, altına onlarca yorum yapıldı. Türkiye’deki keyfi tutuklamaları Snowden’dan öğrenen Twitter kullanıcıları baskıcı Türk hükûmetini eleştirerek şu yorumlarda bulundu:





Chris Lesage?

@lesagechris

Seçimleri kazanmanın en kolay yolu…Akıllı telefonları hapse atın…





Richard?

@BlueSkyMiningCo

#Türkiye & #KuzeyKore, insan haklarını anlamayan veya ilgilenmeyen liderliğin oluşturduğu karanlık çağlarda sıkışmış durumda





Emil Sørensen

@Sorenzo4

Türkiye’nin olağanüstü bir diktatörlük inşası için tutuklamalar yapmasının dışında, acaba, ABD bir uygulamayı yüklemeyi yasadışı ilan edebilir bilir mi merak ediyorum.





Mary Michelle Noon?

@MaryMichelleNo1

Bu olay hepimize Türkiye’nin tüm vatandaşlarının insan haklarına saygı duyuncaya kadar AB’ye üye yapılmaması gerektiğini gösteriyor





The Tor Project’in gündemi de hukuksuz tutuklamalar





‘ByLock’ tutuklamaları giderek Dünya kamuoyununun gündemine oturuyor. Dün bu antidemokratik uygulamayı Dünya gündemine taşıyan yalnızca Snowden olmadı. Kişilere internetten güvenli iletişim imkanı sunan bir yazılım projesi olan dünyaca ünlü ‘The Tor Project’ de dün resmi Twitter hesabından bir açıklama yaparak ‘ByLock’ tutuklamalarını sert bir şekilde eleştirdi. “Güvenli iletişim uygulaması kullandığın için tutuklanmak kapını kilitlediğin için tutuklanmak gibi” diyen ‘The Tor Project’ ayrıca internette kişisel mahremiyetin korunması için çalışan İngiltere merkezli Privacy International’ın ‘Bylock’ tutuklamalarını eleştiren yazısını da paylaştı.