Edirne'de Meriç ve Tunca Nehri için turuncu alarm





Son günlerde Edirne ve çevresinde etkili olan yağmur, bölgedeki nehirlerin de debilerinde artışa neden oldu. Geçen hafta kritik seviyelere ulaşan Tunca Nehri, bugün 130 metreküp/saniyeye seviyesini görünce, turuncu alarm verildi. Yer yer yatağından taşan nehir Sarayiçi Er Meydanı çevresinin de sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle güreşlerin yapıldığı stad ve çevresiyle tarihi Adalet Kasrı çevresi yatağından taşan su ile doldu. Sarayiçi’ne girişi sağlayan Kanuni ve Fatih köprülerindeyse araç geçişlerinde sıkıntı yaşanmadı.

