Eczacıbaşı'nın tatlı telaşı

Eczabaşı Holding'in patronu Bülent Eczacıbaşı ile Oya Eczacıbaşı'nın oğlu Emre, Dilara Öztemir ile evlilik kararı aldı.







Bülent Eczacıbaşı (solda) grup şirketlerinde verdiği görevlerle oğlu Emre'yi halefi olarak yetiştiriyor.





Harvard Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış, Columbia Üniversitesi'nde ise işletme üzerine yüksek lisans yapmıştı.





YAPI ÜRÜNLERİNİN BAŞINDA





Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü olan 35 yaşındaki Emre Eczacıbaşı'nın Dilara Öztemir ile nikâh tarihini henüz belirlemediği kaydedildi.





Emre Eczacıbaşı'nın evlilik teklifini kabul eden Dilara Öztemir, yıllar önce boşanan Murat Öztemir-Aysun Kibar çiftinin kızı.







KIZLARI ESRA GEÇEN SENE EVLENMİŞTİ







Bülen-Oya Eczacıbaşı çiftinin iki çocuğundan biri olan kızları Esra ise, 1 Temmuz 2018'de Murat Coşkun ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu'nda nikâh masasına oturmuştu.





Esra Eczacıbaşı Coşkun da kardeşi Emre gibi grup şirketlerinde çalışıyor.





