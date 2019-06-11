Samanyolu Haber /Ekonomi / Eczacıbaşı'nın tatlı telaşı /11 Haziran 2019 13:40

Eczacıbaşı'nın tatlı telaşı

Murat Ülker'in oğlu Yahya Ülker'in dünya evine girmesinin akabinde bir başka sanayici ailede daha tatlı telaş yaşanıyor. Bülent-Oya Eczacıbaşı çiftinin 35 yaşındaki oğulları Emre Eczacıbaşı da evleniyor.

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Eczabaşı Holding'in patronu Bülent Eczacıbaşı ile Oya Eczacıbaşı'nın oğlu Emre, Dilara Öztemir ile evlilik kararı aldı.

Bülent Eczacıbaşı (solda) grup şirketlerinde verdiği görevlerle oğlu Emre'yi halefi olarak yetiştiriyor. 

Harvard Üniversitesi'nde ekonomi eğitimi almış, Columbia Üniversitesi'nde ise işletme üzerine yüksek lisans yapmıştı.

YAPI ÜRÜNLERİNİN BAŞINDA

Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Genel Müdürü olan 35 yaşındaki Emre Eczacıbaşı'nın Dilara Öztemir ile nikâh tarihini henüz belirlemediği kaydedildi.

Emre Eczacıbaşı'nın evlilik teklifini kabul eden Dilara Öztemir, yıllar önce boşanan Murat Öztemir-Aysun Kibar çiftinin kızı. 

KIZLARI ESRA GEÇEN SENE EVLENMİŞTİ

Bülen-Oya Eczacıbaşı çiftinin iki çocuğundan biri olan kızları Esra ise, 1 Temmuz 2018'de Murat Coşkun ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde Cennet Koyu'nda nikâh masasına oturmuştu. 

Esra Eczacıbaşı Coşkun da kardeşi Emre gibi grup şirketlerinde çalışıyor.

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