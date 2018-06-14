Ece Sevim Öztürk'ün gözaltı süresi uzatıldı....





Öztürk, iktidar yanlısı medyanın hakkında başlattığı kampanyası sonrası geçtiğimiz hafta gözaltına alınmıştı. Gece saat 2.30’da bulunduğu adresten 5 yaşındaki kızı ve annesinin yanından polis ekiplerince gözaltına alınan Öztürk, 1 haftadır nezarethanede savcılık sorgusuna çıkarılmayı bekliyordu.





Öztürk’ün gözaltı süresinin OHAL uygulamaları kapsamında 7 gün daha uzatılma kararı dün gece geç saatlerde kesinleşti. Öztürk’ün avukatlarının hukuksal süreçle ilgili resmi açıklamayı bu akşam saatlerine kadar yapacağı öğrenildi.

