E-postaları robotlar yazıyor!





Akılla telefonlara giderek artan bağımlılık karşısında, akıllı yanıt (smart reply) özelliği sayesinde kimi e-mailler otomatik gönderilmeye başlandı.





Gmail'de başlatılan uygulamaya göre, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen sistemde, makine emaillere verilen yanıtları derleyerek sizden de karşı tarafa en uygun içerikli e-maili gönderiyor.





Otomatik yanıtlar oluşturmaya çalışan uygulamada, kimi yanıtlar konsept ve kapsama hayli uygun olabiliyor.





Chip sitesinin Wall Street Journal'a dayandırdığı habere göre, "Teşekkürler." veya "Tamam. Benim için uygun." gibi kısa yanıtları otomatik olarak oluşturarak zaman kazandıran bu sistem, şimdilik beklenen ilgiyi ve başarıyı yakalamış vaziyette.





Gmail, bu kullanımların istatistiğini de topladı ve her 10 e-mailden birinin Smart Reply tarafından yazıldığını ortaya koydu.





Habere göre, Google'a ulaşan CNET, bu verilerin teknoloji devi tarafından doğrulandığını belirtiyor. Akıllı Yanıt özelliği, Smart Reply adı altında Google tarafından deneysel bir Gmail istemcisi olarak geliştirilen Inbox uygulamasına 2017 yılında giriş yapmış ve Inbox kullanıcılarının verdiği yanıtların %12'sini yazmayı başarmıştı. Ancak Inbox istemcisinin sahip olduğu kullanıcı kitlesi, Gmail kullanıcı kitlesi olan 1 milyar gibi bir sayıyı temsil etmek açısından yetersiz. Bunun yanında Google, geçtiğimiz günlerde Inbox uygulamasını Mart 2019'da kullanıma kapatacağını açıkladı.





Google'ın ürün denetim direktörü Ajit Varma, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada Akıllı Yanıt özelliğinin kullanıcılardan da olumlu geri bildirim aldığının altını çizdi. Bunun yanında akıllı telefonunuz üzerinde Gmail kullanıyorsanız, bu özelliği kapatma özgürlüğüne sahipsiniz. Google'ın makinelerinin konuşmalarınıza otomatik yanıtlar oluşturuyor olması sizi rahatsız ediyorsa, önümüzdeki haftalarda Akıllı Yanıt'ı Gmail'in masaüstü websitesinde de kapatma seçeneğine kavuşabileceksiniz.