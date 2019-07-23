Samanyolu Haber /Gündem / Sel faciasından iki gün önce CHP... /23 Temmuz 2019 23:10

Sel faciasından iki gün önce CHP...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Düzce’de 5 kişinin hayatını kaybettiği, 2 çocuğun ise hâlâ kayıp olduğu sel felaketinden iki gün önce iklim krizine ilişkin verdikleri önergenin Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) milletvekilleri tarafından reddedildiğini söyledi.

SHABER3.COM

Düzece'de meydana gelen sel felaketinin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için olayın takipçisi olacaklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca, "Önceki günlerde hepimizin bildiği gibi Trabzon’da, Ordu’da ve Karadeniz’in diğer illerinde de sel felaketleri yaşandı. Bu sel felaketleri sonucunda da bölgeye giden yetkililer, sorumlular 'yapacağız, edeceğiz, tutacağız' gibi söylemlerde bulundular. Geçtiğimiz yıl Ordu’ya gittiğimiz incelemede benzer söylemler vardı. Ama aradan geçen 1 yılı aşkın sürede hiçbir şekilde önleyici tedbir alınmadı." dedi.

SEL FELAKETİNDEN İKİ GÜN ÖNCE TBMM'DE...

Karaca, Düzce’de yaşanan sel felaketinden iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin oluşturduğu tahribat ve oluşması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair bir önerge verdiklerini söyledi. 

Karaca şunları söyledi: "Bu önergede de Meclis'te yaptığım konuşmada da benzer düşüncelerimizi partim adına ifade ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, AKP ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu. Dünyada iklim krizine dair önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Biz ise daha TBMM’de bir komisyonun kurulmasını bile kabul etmiyor, bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin bile sadece siyasi gerekçelerle reddine olanak sağlanıyor."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sel faciasından iki gün önce CHP... Sonraki Haber >>

Safiye bebek nihayet özgür!

Safiye bebek nihayet özgür!

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

KHK mağduru hâkim: Korkmuyorum sizden ve işimi geri istiyorum

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Erdoğan yine verdiği sözün tersini yaptı!

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kepçeli karpuz baskınına veryansın: Sizde hiç vicdan yok mu?

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

Kürdistan atkısı takan Iraklı turistler Trabzon'da linç edildi

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

'Bana Başbakan gibi görün ama Başbakan olma dendi'

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

AKP'ye böyle seslendi: 'İşkence var, altı kişi kayıp' diyoruz, bu bir şaka değil!

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:18:39