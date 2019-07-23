Sel faciasından iki gün önce CHP...

Düzece'de meydana gelen sel felaketinin sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması için olayın takipçisi olacaklarını belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Karaca, "Önceki günlerde hepimizin bildiği gibi Trabzon’da, Ordu’da ve Karadeniz’in diğer illerinde de sel felaketleri yaşandı. Bu sel felaketleri sonucunda da bölgeye giden yetkililer, sorumlular 'yapacağız, edeceğiz, tutacağız' gibi söylemlerde bulundular. Geçtiğimiz yıl Ordu’ya gittiğimiz incelemede benzer söylemler vardı. Ama aradan geçen 1 yılı aşkın sürede hiçbir şekilde önleyici tedbir alınmadı." dedi.







SEL FELAKETİNDEN İKİ GÜN ÖNCE TBMM'DE...





Karaca, Düzce’de yaşanan sel felaketinden iki gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) CHP olarak iklim krizinin sebepleri, sonuçları ve ülkemizdeki iklim krizlerinin oluşturduğu tahribat ve oluşması muhtemel tahribatların ve önleyici, kriz masası oluşturacak çözücü tedbirlerinin ne olacağına ilişkin Meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair bir önerge verdiklerini söyledi.





Karaca şunları söyledi: "Bu önergede de Meclis'te yaptığım konuşmada da benzer düşüncelerimizi partim adına ifade ettim. Ancak üzülerek ifade etmek isterim ki, AKP ve MHP milletvekillerinin ret oyuyla böyle bir araştırma komisyonunun kurulması engellenmiş ve reddedilmiş oldu. Dünyada iklim krizine dair önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Biz ise daha TBMM’de bir komisyonun kurulmasını bile kabul etmiyor, bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin bile sadece siyasi gerekçelerle reddine olanak sağlanıyor."