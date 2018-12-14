Samanyolu Haber /Gündem / Düzce'de yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti /14 Aralık 2018 10:03

Düzce'de yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Düzce Yığılca'da bir evde çıkan yangında 3 çocuk hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Hoşafoğlu köyünde bir evde gece yarısı yangın çıktı. Evde 3 çocuğu ile yaşayan Muhammet Korkmaz'a ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çocuklarını kurtarmak isterken yaralanan, ancak başarılı olamayan baba Korkmaz, kendisini mutfak camından atarak kurtardı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Korkmaz, ambulansa alınarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonrasında eve giren 112 Acil Servis ekipleri, Medine (12), Emirhan (10) ve Umut (8) Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocukların cenazeleri otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, Muhammet Korkmaz'ın yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrıldığı ve çocukları ile yaşadığı öğrenildi.
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